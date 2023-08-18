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    Казахстанскую авиакомпанию выставили на приватизацию

    18 Августа 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук-Казына» выставил на приватизацию авиакомпанию QazaqAir, передает МИА «Казинформ».

    «АО «Самрук-Қазына» объявляет о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО «QAZAQ AIR» (Извещение)», - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

    Приватизация актива проводится методом открытого двухэтапного-конкурса согласно правилам АО «Самрук-Қазына» по передаче активов в конкурентную среду.

    Дата окончания приема заявок 28 сентября 2023 года.

    В авиакомпании отметили, что привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов QAZAQ AIR, увеличение флота и внедрение инновационных решений. Приватизацию проводит единственный акционер Авиакомпании в лице казахстанского Фонда национального благосостояния АО «Самрук-Қазына».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Авиация
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