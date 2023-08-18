Казахстанскую авиакомпанию выставили на приватизацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук-Казына» выставил на приватизацию авиакомпанию QazaqAir, передает МИА «Казинформ».

«АО «Самрук-Қазына» объявляет о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО «QAZAQ AIR» (Извещение)», - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Приватизация актива проводится методом открытого двухэтапного-конкурса согласно правилам АО «Самрук-Қазына» по передаче активов в конкурентную среду.

Дата окончания приема заявок 28 сентября 2023 года.

В авиакомпании отметили, что привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов QAZAQ AIR, увеличение флота и внедрение инновационных решений. Приватизацию проводит единственный акционер Авиакомпании в лице казахстанского Фонда национального благосостояния АО «Самрук-Қазына».