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Казахстанской армии предстоит трансформация

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Мая 2023, 16:40
Казахстанской армии предстоит трансформация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости трансформации казахстанской армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании.

По словам Главы государства, опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов.

«Неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры. Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры», - поручил Президент.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.


Президент Казахстана   Армия   Вооруженные силы   Токаев Касым-Жомарт  
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