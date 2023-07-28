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    Казахстанскому клубу грозит наказание от УЕФА

    28 Июля 2023, 20:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шымкентский «Ордабасы» может подвергнуться штрафным санкциями от УЕФА за поведение болельщиков в домашнем матче с польской «Легией» (2:2) во втором отборочном раунде Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором тайме в одном из эпизодов судья не назначил пенальти в ворота «Легии», после чего фанаты «Ордабасы» начали бросать на поле бутылки и другие посторонние предметы. Арбитру даже пришлось на некоторое время остановить матч, после чего игра продолжилась.

    За подобное поведение фанатов УЕФА может наказать клуб денежным штрафом и полным или частичным закрытием трибун — такие прецеденты уже бывали неоднократно.

    Напомним, матч «Ордабасы» — «Легия» обернулся камбэком со скандалом. Шымкентский «Ордабасы» дома сыграл вничью матч второго отборочного раунда Лиги Конференций с польской «Легией» из Варшавы.

    В прошлом году «Фенербахче» был оштрафован на 50 000 евро за аналогичные выходки своих болельщиков; также на один матч под эгидой УЕФА стадион частично был закрыт.

    Аналогичное наказание в прошлом сезоне понес и французский «Нант» за поведение фанатов в матче против азербайджанского «Карабаха».

    В прошлом году более 19 000 евро штрафа УЕФА наложил на казахстанскую федерацию футбола (КФФ) за поведение болельщиков во время домашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Молдовы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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