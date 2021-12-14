Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев рассказал, какое здание в столице передадут казахстанскому филиалу МГУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время торжественного мероприятия по случаю 20-летнего юбилея казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Крымбек Кушербаев поздравил коллектив и назвал подарок в честь основания филиала.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством страны принято решение о передаче филиала Московского государственного университета имени Ломоносова 15-этажного офиса Министерства сельского хозяйства с общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Думаю, что это позволит нам вместе с российскими коллегами расширить перечень подготовки специалистов высшей квалификации по приоритетным специальностям. Так что в предстоящем новом году вас ожидают приятные хлопоты», - сказал государственный секретарь.

Крымбек Кушербаев пожелал коллективу казахстанского филиала МГУ крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия, покорения новых вершин в образовании и науке, процветании независимого Казахстана и новой России.

Также в ходе торжественного собрания государственный секретарь вручил директору казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Александру Сидоровичу юбилейную медаль «30 лет Независимости Казахстана».

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам торжественного собрания по случаю 20-летия казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, также отметив передачу нового здания филиалу.

С юбилеем филиал МГУ поздравил и Елбасы Нурсултан Назарбаев.



