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    Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза

    14 Декабря 2021, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев рассказал, какое здание в столице передадут казахстанскому филиалу МГУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время торжественного мероприятия по случаю 20-летнего юбилея казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Крымбек Кушербаев поздравил коллектив и назвал подарок в честь основания филиала.

    «По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством страны принято решение о передаче филиала Московского государственного университета имени Ломоносова 15-этажного офиса Министерства сельского хозяйства с общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Думаю, что это позволит нам вместе с российскими коллегами расширить перечень подготовки специалистов высшей квалификации по приоритетным специальностям. Так что в предстоящем новом году вас ожидают приятные хлопоты», - сказал государственный секретарь.

    Крымбек Кушербаев пожелал коллективу казахстанского филиала МГУ крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия, покорения новых вершин в образовании и науке, процветании независимого Казахстана и новой России.

    Также в ходе торжественного собрания государственный секретарь вручил директору казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Александру Сидоровичу юбилейную медаль «30 лет Независимости Казахстана».

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам торжественного собрания по случаю 20-летия казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, также отметив передачу нового здания филиалу.

    С юбилеем филиал МГУ поздравил и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Вузы Минсельхоз Сотрудничество Крымбек Кушербаев
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