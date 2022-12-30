Казахстанского теннисиста признали открытием сезона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ATP включила казахстанца Тимофея Скатова в число пяти теннисистов, с наилучшей стороны проявивших себя в 2022 году на турнирах из серии «Челленджер» и тех, на кого стоит обратить пристальное внимание в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«Выиграв свой первый «Челленджер» в Парме, Скатов стал единственным казахстанским победителем турниров ATP Challenger Tour в 2022 году. 142-яракетка мира в финале обыграл словака Юзека Ковалика, у которого до этого была победная серия из девяти матчей.

21-летний Скатов показывает свой лучший теннис на грунтовых кортах, на которых он дошел до шести полуфиналов «Челленджера» в 2022 году: в Кокимбо, Лиссабоне, Браге, Севилье, Розето-дельи-Абруцци-2 и Парме.

На четырех турнирах в сентябре и октябре казахстанец выиграл 14 из 16 матчей, а на Coquimbo Challenger одержал победу над соперником с наивысшим номером рейтинга ATP, которого ему удавалось обыгрывать в карьере - Федерико Корией, тогда находившимся на 71-й строчке», - отмечает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.





Фото: olympic.kz











