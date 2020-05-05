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    Казахстанского солдата ВОВ, погибшего под Смоленском, перезахоронят на родине с почестями

    5 Мая 2020, 22:02

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве в Посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    При проведении поисково-разведывательных мероприятий на территории Темкинского района Смоленской области бойцами поискового объединения «Тризна» были обнаружены останки воина РККА Аманжолова Медета 1917 года рождения, уроженца деревни Жестерек, Шетского района Карагандинской области.

    Родственники солдата нашлись. Теперь планируется перезахоронить его на Родине со всеми почестями.

    Межрегиональная молодежная общественная организация «Тризна» существует с 1996 года и в настоящее время насчитывает порядка 700 человек в составе 28 отрядов. Среди членов организации есть даже двое этнических казахов.

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    История Казахстана Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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