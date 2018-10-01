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Казахстанского нокаутера лишили титульного боя

8 Октября 2018 07:19 121
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Казахстанского нокаутера лишили титульного боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (14-0, 11 КО) одержал очередную победу на профи-ринге, однако она могла принести ему и чемпионский пояс, сообщает Sports.kz.

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Изначально на кону его боя с мексиканцем Патрисио Морено (20-3, 14 КО) должен был стоять вакантный титул чемпиона WBC International в первом полусреднем весе, однако в день взвешивания организаторы по непонятным причинам исключили этот пояс из программы вечера бокса. Впрочем, как ожидается, Джукембаев сможет претендовать на него в следующем поединке.

Бой с Морено завершился победой Джукембаева нокаутом в седьмом раунде. При этом по ходу боя Батыр оказывался в нокдауне.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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