Новости
-
-
-
-
07:19 119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:15 207
-
вчера 22:49 267
-
-
-
-
вчера 20:58 241
-
вчера 20:28 776
-
-
-
вчера 19:33 299
-
-
-
вчера 18:41 320
-
вчера 18:33 243
-
-
-
-
-
вчера 16:40 691
-
вчера 16:12 685
-
-
-
-
-
-
Казахстанского нокаутера лишили титульного боя
8 Октября 2018 07:19 121
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (14-0, 11 КО) одержал очередную победу на профи-ринге, однако она могла принести ему и чемпионский пояс, сообщает Sports.kz.
Новости по темеСтали известны гарантированные гонорары МакГрегора и Нурмагомедова Определился соперник Альвареса на следующий бой после победы над Головкиным
Изначально на кону его боя с мексиканцем Патрисио Морено (20-3, 14 КО) должен был стоять вакантный титул чемпиона WBC International в первом полусреднем весе, однако в день взвешивания организаторы по непонятным причинам исключили этот пояс из программы вечера бокса. Впрочем, как ожидается, Джукембаев сможет претендовать на него в следующем поединке.
Бой с Морено завершился победой Джукембаева нокаутом в седьмом раунде. При этом по ходу боя Батыр оказывался в нокдауне.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Как драка после тоя - «Найман» о скандале после боя Конора и Хабиба
- «Барыс» разгромил «Слован»
- Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису
- Батыр Джукембаев отправил в нокаут мексиканца Патрисио Морено
- Хабиб победил Макгрегора на UFC 229
- Победитель по дзюдо на Кубок акима города определился в Атырау
Загрузка...