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    Казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова исключили из UFC

    14 Июля 2023, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.

    Напомним, что в своем последнем на сегодняшний день бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году. Кроме того, Жумагулов в третий раз подряд проиграл раздельным судейским вердиктом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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