Казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова исключили из UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.

Напомним, что в своем последнем на сегодняшний день бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году. Кроме того, Жумагулов в третий раз подряд проиграл раздельным судейским вердиктом.