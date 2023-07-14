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Казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова исключили из UFC

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Июля 2023, 09:15
Казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова исключили из UFC Фото: instagram.com/team_zhumagulov_official

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.

Напомним, что в своем последнем на сегодняшний день бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году. Кроме того, Жумагулов в третий раз подряд проиграл раздельным судейским вердиктом.
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