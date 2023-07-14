Казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова исключили из UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.