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    Казахстанское трио произвело фурор в Берлине

    17 Февраля 2022, 09:25

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - На сцене одного из главных центров европейской культуры – в Берлинской филармонии – с огромным успехом выступило Государственное трио Республики Казахстан «FORTE TRIO». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Қазақконцерта.

    Тройной концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром музыканты исполнили в сопровождении легендарного коллектива - Берлинского симфонического оркестра, с которым сотрудничали самые именитые звезды мировой сцены.

    Зал на 2 200 мест был полон. Билеты на концерт публика раскупила за два дня. Представители филармонии признались, что это первый абсолютный аншлаг со времени начала пандемии. Видимо, здесь удачно соединились любовь к знаменитому оркестру, популярность бетховенской музыки и огромный интерес к музыкантам из Казахстана.

    «Из-за январских событий наша страна воспринимается сейчас мировым сообществом как арена политических катаклизмов. Но талант, мастерство, артистизм «FORTE TRIO» продемонстрировали, что Казахстан – это страна с высокодуховной нацией, развитой культурой, основательной исполнительской школой и богатыми музыкальными традициями. Наши артисты произвели настоящий фурор на прославленной сцене, покорили сердца зрителей настолько, что несмолкающими аплодисментами их 5 раз вызывали на поклон!» – отметила заместитель директора Қазақконцерта Лаура Ахметова.

    В декабре у трио было не менее успешное турне по четырем крупнейшим городам Франции, и особенно символично, что выступление казахстанцев закрывало концертный сезон 2021 года во Франции. А теперь наши музыканты взбудоражили немецкую публику, подарили людям, уставшим от ковидных ограничений, яркие эмоции.

    «FORTE TRIO» входит в состав ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой». Художественный руководитель коллектива - прославленный пианист, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

    В Казахстане «FORTE TRIO» можно будет услышать 2 марта в театре «Астана Опера» на концерте «Любите ли вы Брамса?»

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Германия
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