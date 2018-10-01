Казахстанское содержание начинается с патриотизма - в Атырау прошел бизнес-форум

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел первый бизнес-форум предпринимателей «Сделано в Атырау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель бизнес-форума - поддержка отечественных товаропроизводителей. Его участники обсудили вопросы местного содержания, цифровизации государственных услуг и государственно-частного партнерства. У начинающих предпринимателей была возможность представить свои стартап-проекты, а также получить информацию о мерах государственной поддержки. Параллельно работе форума была организована ярмарка местных товаропроизводителей, в которой приняли участие 32 компании.

Как напомнил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов, в нынешнем Послании Главы государства уделено большое внимание развитию отечественного бизнеса, выпуску товаров народного потребления, импортозамещению, а также экспорту продукции, отвечающей мировым стандартам в другие страны. Серик Шапкенов призвал предпринимателей начать развивать экономику «простых вещей». Кроме того, мощным толчком для бизнеса станет введение налоговой амнистии, которая вступит в силу с 1 января 2019 года.

Особое внимание было уделено проблеме казахстанского содержания. По словам предпринимателей, сегодня компании-недропользователи предъявляют высокие требования местным производителям и зачастую отказываются использовать в производстве продукцию и товары, выпускаемые в регионе.

«Доле казахстанского содержания всегда уделялось большое внимание со стороны акима Атырауской области. В настоящее время ситуация обстоит следующим образом - когда приходит инвестор и заключает с нами контракт на реализацию того или иного проекта, у него есть соответствующие требования, в том числе и к стандартам качества материалов, используемых в производстве. Зачастую товары местных товаропроизводителей не всегда соответствуют высоким стандартам качества и приходится закупать многое из зарубежья. Необходимо завоевать доверие инвесторов, чтобы качество выпускаемой продукции ничем не уступало европейскому.

С другой стороны, я думаю, что казахстанское содержание начинается с патриотизма. Мы должны сами принять и полюбить отечественные товары, начать использовать их в повседневной жизни. Только тогда вопрос казахстанского содержания отойдет на второй план», - обратился Серик Шапкенов к участникам форума.

В перерывах между пленарными заседаниями у бизнесменов была возможность наладить новые знакомства и связи, а также перенять опыт ведения бизнеса у предпринимателей из разных регионов Казахстана - мероприятие собрало около 300 товаропроизводителей.



