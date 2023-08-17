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    Казахстанское программное обеспечение по диагностике автодорог начали использовать в России

    17 Августа 2023, 13:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие технологии на сегодня используются при диагностике автомобильных дорог в РК сообщили в РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА) имеются 16 передвижных дорожных лабораторий на базе микроавтобусов Mercedes Sprinter (10 ед.) и Ford Transit (6 ед.), которые изготовлены в ООО «Спецдортехника» и АО «СНПЦ РДТ». Диагностика автомобильных дорог – это инструментальное обследование, для получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автодорог», - отметили в пресс-службе предприятия, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В РГП уточнили, что при проведении диагностики руководствуются Инструкцией по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (ПР РК 218-27-2014).

    «Начиная с 2020 года, предприятие регулярно осуществляет проверку состояния более 16 тысяч километров дорог, которые имеют международное и республиканское значение. В данном процессе используется уникальное программное обеспечение «SRDS» (Smart Road Diagnostic System), основанное на искусственном интеллекте, которое обнаруживает дефекты дорожного покрытия и формирует подробные отчеты о его состоянии. Эта инновационная система является результатом совместных усилий НЦКДА с Назарбаевским университетом. Благодаря имеющемуся патенту на данную систему, предприятие активно осуществляет внедрение продукта на территории Российской Федерации. Этот процесс продолжается, и на данный момент уже реализованы 3 лицензионных ключа», - сообщили в Национальном центр качества дорожных активов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Россия Дороги
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