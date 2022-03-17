Казахстанское общество готово к практике суда присяжных – эксперт КИСИ Дарина Даненова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанское общество готово к практике суда присяжных. Об этом сообщила главный эксперт отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Дарина Даненова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении 16 марта 2022 года на заседании в Парламенте РК предложил расширить категорию дел, рассматриваемых с участием присяжных. Практика суда присяжных в Казахстане существует с 2007 года. Возможность рассмотрения уголовного дела судом присяжных относится к закрепленным Конституцией процессуальным гарантиям судебной защиты прав и свобод обвиняемого. Расширение народного участия в уголовном процессе является эффективным способом реформирования уголовного правосудия. Рассмотрение дел в судах с участием присяжных способствует развитию начал демократии при отправлении уголовного судопроизводства, распределяет ответственность за справедливость правосудия между государством и его гражданами. По мнению казахстанских адвокатов, которые выступают за суд присяжных в Казахстане, суд присяжных исключает коррупцию при вынесении приговора судьями, в ходе рассмотрения в суде с участием присяжных присутствует принцип состязательности сторон, количество оправдательных приговоров с участием суда присяжных в несколько раз выше, чем суд профессиональных судей», – сказала Д. Даненова.

По ее словам, в качестве серьезной проблемы национальные эксперты в первую очередь выделяют подсудность, то есть, количество составов уголовных преступлений, по которым может быть применен суд присяжных. В настоящее время только ограниченный вид преступлений может быть передан на рассмотрение суду с участием присяжных. В связи с этим, этот вид правосудия применяется крайне редко. Поэтому национальными экспертами в сфере правовой политики давно был поднят вопрос о необходимости расширения подсудности на все особо тяжкие преступления, о чем и заявил Глава государства 16 марта во время своего выступления в Парламенте.

«Обращаясь к результатам социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований об отношении казахстанцев к институту присяжных заседателей, отметим готовность общества к практике суда присяжных. Более половины всех опрошенных – 64,3%, – положительно относятся к суду с участием присяжных заседателей. Об отрицательном отношении заявил каждый пятый опрошенный, при этом категорически против только 4,9% респондентов», – сообщила эксперт.

При этом, по ее словам, при ответах на косвенный вопрос об отношении к форме судопроизводства, 47,7% респондентов выбрали бы суд с участием присяжных заседателей, а 36,2% – отдали бы предпочтение профессиональным судьям.

Напомним, 16 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.