Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Казахстанское общество готово к практике суда присяжных – эксперт КИСИ Дарина Даненова

    17 Марта 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанское общество готово к практике суда присяжных. Об этом сообщила главный эксперт отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Дарина Даненова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении 16 марта 2022 года на заседании в Парламенте РК предложил расширить категорию дел, рассматриваемых с участием присяжных. Практика суда присяжных в Казахстане существует с 2007 года. Возможность рассмотрения уголовного дела судом присяжных относится к закрепленным Конституцией процессуальным гарантиям судебной защиты прав и свобод обвиняемого. Расширение народного участия в уголовном процессе является эффективным способом реформирования уголовного правосудия. Рассмотрение дел в судах с участием присяжных способствует развитию начал демократии при отправлении уголовного судопроизводства, распределяет ответственность за справедливость правосудия между государством и его гражданами. По мнению казахстанских адвокатов, которые выступают за суд присяжных в Казахстане, суд присяжных исключает коррупцию при вынесении приговора судьями, в ходе рассмотрения в суде с участием присяжных присутствует принцип состязательности сторон, количество оправдательных приговоров с участием суда присяжных в несколько раз выше, чем суд профессиональных судей», – сказала Д. Даненова.

    По ее словам, в качестве серьезной проблемы национальные эксперты в первую очередь выделяют подсудность, то есть, количество составов уголовных преступлений, по которым может быть применен суд присяжных. В настоящее время только ограниченный вид преступлений может быть передан на рассмотрение суду с участием присяжных. В связи с этим, этот вид правосудия применяется крайне редко. Поэтому национальными экспертами в сфере правовой политики давно был поднят вопрос о необходимости расширения подсудности на все особо тяжкие преступления, о чем и заявил Глава государства 16 марта во время своего выступления в Парламенте.

    «Обращаясь к результатам социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований об отношении казахстанцев к институту присяжных заседателей, отметим готовность общества к практике суда присяжных. Более половины всех опрошенных – 64,3%, – положительно относятся к суду с участием присяжных заседателей. Об отрицательном отношении заявил каждый пятый опрошенный, при этом категорически против только 4,9% респондентов», – сообщила эксперт.

    При этом, по ее словам, при ответах на косвенный вопрос об отношении к форме судопроизводства, 47,7% респондентов выбрали бы суд с участием присяжных заседателей, а 36,2% – отдали бы предпочтение профессиональным судьям.

    Напомним, 16 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Суды Судебный процесс Новый Казахстан Послание Президента РК-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта