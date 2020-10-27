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    Казахстанско-японский фильм с Самал Еслямовой в главной роли выйдет в прокат во Франции

    27 Октября 2020, 15:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-японский фильм «Конокрады. Дороги Времени» выйдет в прокат во Франции 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    «Картина уже успела поучаствовать в кинофестивалях Бусана, Токио, Гётеборга, Шанхая и Хельсинки и совсем скоро будет показана в конкурсе немецкого кинофестиваля Cottobus и МКФ азиатского кино в Торонто», - сообщили в «Казахфильме».

    В главных ролях снялись: обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

    В производстве картины приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema, добавили в киностудии.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Культура Франция
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