Казахстанско-японский фильм с Самал Еслямовой откроет Бусанский кинофестиваль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мировая премьера казахстанско-японского фильма «Конокрады. Дороги времени» режиссеров Ерлана Нурмухамбетова и Лизы Такебы состоится в рамках крупнейшего кинофестиваля в Азии – 24 Бусанского международного кинофестиваля, который пройдет с 3 по 12 октября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Фильм покажут на открытии кинофестиваля на самом большом экране Южной Кореи – в Центре кино (Busan Cinema Center), который распахивает свои двери только на церемониях открытия и закрытия кинофестиваля и вмещает в себя более 5 тыс. человек.

Напомним, с казахстанской стороны производством фильма «Конокрады. Дороги времени» занималась киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова, с японской – компания «Tokyo New Cinema». Картина рассказывает историю дружной семьи, чья безмятежная жизнь обрывается, когда банда конокрадов убивает отца семейства. Олжас, 12-летний сын убитого, тяжело переживает смерть отца и пытается справиться с тем злом, которое внезапно обрушивается на него и его маленьких сестренок. В момент отчаяния и беззащитности семье Олжаса начинает помогать один загадочный незнакомец.

«Сценарий основан на реальной истории, произошедшей в Казахстане. Взяв за основу эту историю, я увидел возможность выразить посредством кинематографических образов интересующую меня вещь – испытание чувства «пустоты» при потере близких людей», - сказал режиссер Ерлан Нурмухамбетов.

При работе над фильмом была задействована опытная интернациональная команда: режиссер Ерлан Нурмухамбетов (Казахстан), обладатель главного приза в программе New Currents («Новые течения») 20-го Бусанского международного кинофестиваля за фильм «Ореховое дерево», сорежиссер Лиза Такеба (Япония), Сёдзо Ичияма (Япония) - продюсер фильмов Такеши Китано, Цзя Чжанкэ и Хоу Сяосяня, продюсер Юлия Ким (Казахстан/Франция), оператор-постановщик Азиз Жамбакиев (Казахстан), обладатель «Серебрянного медведя» Берлинского кинофестиваля за фильм «Уроки Гармонии».

Главные роли в фильме исполнили обладательница Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля актриса Самал Еслямова (Казахстан), известный казахстанский актер Дулыга Акмолда и японский актер Мирай Морияма. Роль сына, потерявшего отца, сыграл юный актер Мади Минайдаров.

«Было очень интересно стать частью казахстанско-японской команды. Съемки проходили в удивительно красивых локациях. Было очень комфортно сотрудничать с японским актером Мираем Морияма. Он замечательный актер», - поделилась впечатлениями Самал Еслямова.

Фильм «Конокрады. Дороги времени» будет показан на церемонии открытия фестиваля 3 октября 2019 года.

Бусанский международный кинофестиваль впервые был проведен в сентябре 1996 года. На своей площадке он объединяет актеров, режиссеров и продюсеров со всего мира и зрителей, любящих кино. Данный фестиваль, в первую очередь, был призван способствовать продвижению азиатской и южнокорейской киноиндустрий.