Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Казахстанско-российский биосферный заповедник создадут в ЗКО

    10 Мая 2021, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах борьбы за сохранение биоразнообразия Казахстана рассказал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана (далее – АСБК) совместно с Фондом Михаэля Зуккова (далее – Фонд) реализуется проект КАДИ/CADI (Инициатива по пустыням Центральной Азии) который направлен на сохранение уникальных умеренных пустынь Центральной Азии», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    После создания ГПР Фонд и АСБК готовы поддержать создание трансграничного казахстанско-российского биосферного заповедника на базе существующего российского биосферного заповедника «Озеро Эльтон» (Волгоградская область РФ) и планируемого резервата.

    «В свою очередь после создания ГПР будут начаты переговоры с Российской Федерацией по созданию трансграничного казахско-российского биосферного заповедника», - заключил зампремьера.

    Ранее Р. Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда».

    По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:

    1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;

    2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).

    3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;

    4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

    Фото: pikabu.ru/anton_mostovenko

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Экология Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске