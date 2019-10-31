Казахстанско-нидерландский бизнес-форум прошел в Гааге

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министры Республики Казахстан и Королевства Нидерланды приняли участие в открытии V Казахстанско-нидерландского бизнес-форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

В форуме приняли участие около 200 представителей казахстанского и нидерландского бизнеса. С докладами о перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран выступили представители «НУХ «Байтерек», АО «НК «КазМунайГаз», МФЦА, Deloitte, Shell, Конфедерации бизнеса и работодателей Нидерландов и др. Участники форума не только презентовали свои возможности, но и провели рабочие встречи и переговоры с потенциальными партнерами в формате B2B (business-to-business).

В рамках мероприятия в присутствии глав Правительств двух стран подписаны 5 документов:

Соглашение между казахстанской компанией «K-Agro» и нидерландской «Farm Frites» о создании совместного предприятия по производству картофеля фри в Жамбылской области. Сумма проекта – $145 млн;





Соглашение между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и группой компаний «NEVASCO» о сотрудничестве по реализации проектов в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС);

Меморандум между Казахским национальным аграрным университетом и Университетом «Вахенинген» о сотрудничестве по обучению казахстанских студентов-аграриев. Университет «Вахенинген» является одним из ведущих мировых центров в сфере естественных наук, управления природными ресурсами, растениеводства и животноводства;

Меморандум между АО «Казцентр ЖКХ» и «Witteven+Bos» о взаимопонимании по реализации программы о строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений;





Меморандум между «Dal Agro Park» и «Dutch Greenhouse Delta» о сотрудничестве по строительству агропарка в Туркестанской области на 200 га.

Премьер-Министр РК провел встречи с представителями нидерландских компаний Shell, Bitfury, SuezGroup, Farm Frites, DutchFruit Solutions, с которыми обсуждены перспективы реализации в Казахстане проектов в сферах энергетики, обработки данных и блокчейн-технологий, образования, сельскохозяйственной переработки и др.





Глава Правительства РК также посетил центр знаний и инноваций для международного тепличного садоводства — World Horti Centre, а также ознакомился с деятельностью компании «Hardt Hyperloop», занимающейся разработкой новой транспортной системы — хайперлуп (Hyperloop), которая позволяет передвигаться в капсулах-челноках по облегченным стальным трубам со скоростью до 1 тыс. км/ч.