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    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау

    20 Июня 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актау откроется Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга. Об этом по итогам переговоров с президентом Германии сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан. Этот визит, несомненно, придаст новый импульс развитию сотрудничества между двумя странами. Сегодня мы провели переговоры и обсудили пути укрепления двусторонних связей. Мы также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам», - сказал Глава государства.

    Президент отметил, что в этом году установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Германией исполняется 31 год. За это время между двумя сторонами сформировался политический диалог на высшем уровне. Динамично развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширился круг культурно-гуманитарных связей.

    «У нас большой потенциал для активизации партнерства. Большое значение имеет совместный проект по производству зеленого водорода в Мангистау. Нам необходимо подготовить профессионалов на основе передовых немецких технологий и опыта. В Актау откроется Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга. Эти проекты позволяют обмениваться опытом студентам и специалистам двух стран, а также позволят обеспечить экономику, производственную отрасль квалифицированными кадрами», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Образование Вузы Германия Токаев Касым-Жомарт
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