Казахстанско-китайская лаборатория по биобезопасности получила аккредитацию в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанско-китайская лаборатория по биологической безопасности получила аккредитацию в РК. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов вручил аттестат аккредитации данной лаборатории, которая проведена НЦА при Минторговли, а также ознакомился с ее деятельностью.

Лаборатория функционирует на базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина МСХ РК.

Созданная с целью изучения и диагностики заразных болезней животных лаборатория оснащена необходимым оборудованием и работает на основе стандарта безопасности BSL-2.

«В настоящее время здесь идет активная научная работа, для развития которой китайские партнеры у себя на родине выиграли грант на 1 миллион долларов, и данная лаборатория была включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь», - пояснили в ведомстве.

Большой перспективой лаборатории, по словам специалистов НЦА, является получение подобной аккредитации и в Китае, а значит повышение доверия к казахстанской продукции. Как заметили в КТРМ, сегодня китайские стандарты считаются одними из самых высоких в мире.

В планах лаборатории – расширить область аккредитации, чтобы в дальнейшем иметь возможность оказывать еще 2 услуги по ПЦР и серологической диагностике (ИФА) инфекционных болезней (общие болезни для всех видов животных, болезни КРС, птиц, овец, свиней, пчел).

Также в аграрном университете сообщили, что в 2021 и 2022 годах к аккредитации готовятся еще две лаборатории (зоотехнического анализа кормов, молока и пищевой безопасности (ЛПБ), информационная и техническая поддержка которых важны при создании эффективного производства животноводческой продукции.

«ЛПБ будет заниматься оценкой качества и безопасности пищевых продуктов, сырья животного и растительного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, продуктов рыбоводства, пчеловодства, растениеводства и животноводческого сырья); исследованиями по изучению качества молока и др. продуктов; судебной ветеринарной экспертизой (экспертиза спорных вопросов, касающихся купли-продажи животных, заболеваний и смерти животных, фальсификации, браконьерства и т.п.). В связи с чем, сегодня в лабораторию также были приглашены и казахстанские предприниматели, которые, например, заняты в производстве органических кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц, а также сухого кобыльего молока», - добавили в министерстве.

В пресс-службе отмечают, что ранее такие исследования зачастую заказывали в лабораториях России, Украины, ЕС и других стран, теперь с появлением такого типа лабораторий это можно будет сделать в Казахстане, что значительно снизит издержки.

Лаборатория создана в рамках казахстанско-китайских межправительственных договоренностей в целях устранения взаимных технических барьеров, препятствующих осуществлению экспорта отечественных товаров.

Далее совместными усилиями МТИ, МСХ и университета планируется продолжать наращивать научный базис для повышения конкурентоспособности отечественной продукции и тем самым открывать новые возможности для казахстанских производителей.

