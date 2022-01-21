Казахстанско-китайская граница работает в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводимая проверка на казахстанско-китайской границе не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время в рамках поручения Главы государства специально созданной рабочей группой из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов проводится проверка на казахстанско-китайской границе.

Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов.

По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, и добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений.

По итогам 2021 года на рынке действуют 7241 участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющие импортные операции с КНР, из них 17 субъектов являются УЭО, на которых приходится 18% от всего объема импорта. При этом пять УЭО - производственного сектора , импортирующих продукцию для собственных нужд и два УЭО квазигосударственного сектора (АО «Казпочта» и дочерняя организация АО «КТЖ» - АО «KTZ Express»).

В частности, АО «KTZ Express» также является таможенным представителем и международным экспедитором, имеет собственную инфраструктуру на казахстанско-китайской границе. Оперирует крупнейшим сухим портом в Центральной Азии «KTZE-Khorgos Gateway», а также владеет складскими помещениями класса А KIF Warehouses. Главное преимущество оператора – прозрачная деятельность, как для заказчиков, так и фискальных органов.

В целом, пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать согласно установленному режиму работы.