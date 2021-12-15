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    Казахстанско-итальянский инвестиционный бизнес-форум состоялся в Милане

    15 Декабря 2021, 13:29

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Милане состоялся бизнес-форум «Инвестиционная привлекательность Казахстана и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Италией в период пандемии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие организовано посольством Республики Казахстан в Итальянской Республике при поддержке правительства региона Ломбардия, Казахско-итальянской торговой ассоциации (ACIK) и АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

    С казахстанской стороны выступили заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Жандос Темиргали и заместитель председателя правления национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов, генеральный директор Международного центра развития нефтегазового машиностроения Марат Каримов, а также представители Фонда Н. Назарбаева и ТОО «СК-Фармация».

    С итальянской стороны выступили депутат Парламента Италии - член группы дружбы «Казахстан – Италия» Марко Оснато, президент Казахстанской-итальянской торговой палаты Паоло Гирелли и представители итальянских компаний.

    Посол Казахстана Ерболат Сембаев отметил, что за 30 лет наша страна стала современным демократическим государством признанным мировым сообществом с прогрессивно развивающейся экономикой. Он также подчеркнул, что Казахстан придает особое значение отношениям с Италией, рассматривая её как одного из важнейших стратегических партнеров.

    «За период независимости выстроена прочная архитектура двустороннего сотрудничества между нашими странами», - сказал посол.

    В бизнес-форуме приняли участие более 50 руководителей и представителей итальянских компаний, а также свыше 130 участников в онлайн-режиме. На мероприятии были презентованы инвестиционные и туристские возможности Казахстана и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    Вниманию участников форума также были представлены фотовыставка, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, а также книги Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева и великого казахского мыслителя, поэта Абая Кунанбаева.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Италия
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