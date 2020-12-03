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    Казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки открыли в Алматы

    3 Декабря 2020, 14:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыли казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Казахстан господин Прабхат Кумар, а также представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан.

    Всем участникам мероприятия была представлена презентация о целях и задачах Центра миротворческой подготовки, а также рассказали о перспективах развития.

    В центре готовят миротворцев Вооруженных сил Казахстана. Опытные инструкторы всесторонне работают с военнослужащими, которые проходят психологическое тестирование, проверку знания английского языка, теорию и практику по программе боевой подготовки миротворческих подразделений войск Казахстана. Вся подготовка ведется по международным стандартам. Свой опыт также будущим миротворцам передают военнослужащие, которые побывали в различных миссиях миротворческого характера.

    Кроме того, в ходе двусторонней встречи Мухамеджан Таласов и Прабхат Кумар обсудили вопросы участия казахстанской миротворческой роты в составе индийского контингента в миссии ООН, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в области обороны.

    «Мы высоко оцениваем поддержку индийской стороны в осуществлении планов по практическому участию казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН. В этом контексте открытие первой совместной казахстанско-индийской миротворческой аудитории пропишется в летописи истории укрепления миротворческого потенциала Казахстана. Этот шаг еще раз подтверждает заинтересованность оборонных ведомств Казахстана и Индии в дальнейшем развитии отношений в целях укрепления мира и безопасности», - сказал заместитель министра обороны.

    Прабхат Кумар в своем выступлении поблагодарил казахстанскую сторону за содействие в создании подобной аудитории, которая станет символом совместного вклада в обеспечение безопасности в мире. Он отметил, что Казахстан является ключевым партнером Индии в области обороны, и высоко оценил профессионализм и боевую выучку казахстанских миротворцев.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Армия Индия
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