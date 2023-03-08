Казахстанско-грузинский фильм о любви и дружбе выходит в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Романтическая комедия «Больше, чем любовь», где свои последние роли сыграли известные актеры Фархат Абдраимов и Вахтанг Кикабидзе, выходит на экраны кинотеатров страны. Премьера совместного фильма Казахстана и Грузии состоится 9 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История, рассказанная кинематографистами двух стран, берет свое начало на полях Великой Отечественной войны. Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахытжан, возвращаясь с задания, попадают под авианалет. Ценой своей жизни Бахытжан спасает Вано. У постели умирающего товарища Вано клянется, что их дети породнятся. Однако, выполнить свое обещание Вано не смог, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам. Из Тбилиси в Алматы отправляется внук Вано Буба, чтобы отыскать внучку Бахытжана и жениться на ней. Вместе с Бубой в Казахстан летит и его старшая сестра Нино. Из-за легкомысленности Бубы молодые люди теряют записку с адресом потомков Бахытжана. И тут начинаются настоящие приключения.

«У грузин очень долгая память. Мы помним не только как сражались вместе с казахами на фронтах Великой Отечественной войны, но и как во времена царя Давида вместе с кыпчаками обороняли древний Тбилиси от сельджуков», - рассказал режиссер Георгий Кикалеишвили.

Режиссером картины с казахстанской стороны выступил Женис Туматаев.

«Для меня это фильм не только о чувствах двух молодых людей, но и о связи культур двух наших стран, о наших различиях и сходстве, о нашей истории, ценностях и традициях. Из всего этого и получилась эта история», - отметил Женис Туматаев.

Съемки фильма прошли в условиях пандемии. В окрестностях Тбилиси были отсняты военные сцены и грузинская часть истории. Затем съемочная группа переместилась в Алматы, где локациями для съемок стали знаковые для истории города места.

Роли в картине исполнили Фархат Абдраимов (Фара), Шарип Серик, Толепберген Байсакалов, Азат Сейтметов, Данагуль Темирсултанова, Карлыгаш Исабекова, Тауекел Мусилим, а также грузинские актеры Натия Цицилашвили, Илья Чхаидзе, Зураб Кипшидзе. Участие в фильме принял и патриарх грузинского кинематографа Вахтанг Кикабидзе.

«Это мой дебют в большом кино. Ощущение прекрасное. Я набрался очень много опыта, познакомился со многими известными казахстанскими актерами, они дали очень много советов во время съемки. Когда я приехал в Казахстан, я влюбился в это место. Здесь прекрасные люди, прекрасная атмосфера», - сказал молодой актер Илья Чхаидзе.

Самая сложная роль досталась Толепбергену Байсакалову. По сценарию, он играет сразу двух таксистов: тбилиского и алматинского.

«Мне было легко вжиться в роль таксиста Толика, потому что мой персонаж как раз и олицетворяет собой сходство между двумя нашими странами. Нас объединяет намного больше вещей, чем может показаться на первый взгляд», - поделился Толепберген Байсакалов.

Он отметил, что фильм снимали во время пандемии коронавируса.

«Это был самый пик пандемии. Но спасибо нашим братьям из Грузии, которые организовали нам площадку, перелеты, переходы через границу. Очень было сложно. Но несмотря на все это, мы объединились и сняли этот фильм», - добавил актер.

Так случилось, что участие в фильме стало последней ролью в кино популярного казахстанского актера Фархата Абдраимова. Любимец зрителей скоропостижно скончался на съемках в Тбилиси. Недавно не стало и Вахтанга Константиновича Кикабидзе.

«Я бы хотела поблагодарить двух великих актеров Фархата Абдраимова и Вахтанга Кикабидзе, которые играли в этой картине и для которых это стало последней работой. Эти люди посвятили всю свою жизнь кино. Я думаю, что они присутствуют с нами. Мы Фархата помним, любим и всегда будем его с теплотой вспоминать. Хочу отметить, что этот фильм о любви, о великой дружбе. Это действительно больше, чем любовь», - заметила актриса Карлыгаш Исабекова.

Известный казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался в мае 2021 года в Грузии.