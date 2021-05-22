Казахстанско-германское сотрудничество обсудили парламентарии РК и ФРГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание групп межпарламентского сотрудничества Мажилиса Парламента РК и германского Бундестага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия, в котором помимо парламентариев приняли участие послы двух стран Даурен Карипов и Тило Клиннер, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений между РК и ФРГ.

«Партнерство с Германией имеет для нас стратегический характер. Политические отношения наших стран основаны на доверительном диалоге традиционной дружбы», - сказал председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом Альберт Рау.

«Мы придаем особый приоритет углублению взаимодействия с германскими коллегами по вопросам экономики, зеленой экономики, возобновляемых источников энергии, а также аграрного сектора, - подчеркнул депутат. - Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере также является важной составляющей взаимоотношений двух стран».

«Несмотря на ограничения, динамика нашего сотрудничества не уменьшается. Это является следствием импульса, полученному после визита Президента Казахстана в Германию», - отметил Альберт Рау.

Он особо отметил важную роль в углублении казахстанско-германского сотрудничества немецкой общины в Казахстане, насчитывающей порядка 180 тыс. человек, и более 900 тыс. бывших соотечественников в Германии.

С казахстанской стороны выступили председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева, глава Комитета по вопросам экологии и природопользованию Александр Милютин и член Комитета по аграрным вопросам Шамиль Осин.

Парламентарии проинформировали немецкую сторону о прошедших выборах в Казахстане, проводимых Президентом РК политических реформах, расширении возможностей женщин, законотворческой деятельности в экологической, энергетической и аграрной сферах.

В свою очередь, член Комитета по иностранным делам, председатель парламентской группы «Германия-Центральная Азия» в Бундестаге Манфред Грунд и член Комитета по вопросам здравоохранения германского парламента Рой Кюне, представляющие влиятельный блок правоцентристских политических партий ХДС/ХСС, поделились опытом Германии в противодействии пандемии коронавирусной инфекции.

Они высоко оценили меры казахстанского руководства на вызов глобального характера. «Мы считаем, что Глава государства, господин Касым-Жомарт Токаев, принял правильные решения, которые направлены на стабилизацию системы здравоохранения. Никакого спада не было, хаоса не было в системе здравоохранения», - поделился своим мнением Манфред Грунд.

Член Комитета по иностранным делам Бундестага от Социал-демократической партии Германии Барбара Хендрикс сфокусировала внимание участников мероприятия на необходимости развития в Казахстане возобновляемых источников энергии, генерацию которых, на ее взгляд, можно направить на получение «зеленого» водорода.

«Казахстан является подходящей страной для экспорта «зеленого» водорода. Это означает, что будут созданы новые рабочие места. Конечно, сегодня или завтра такой процесс трансформации не может быть осуществлен, нужно убедить граждан, работников и работода телей в необходимости трансформацииэле ктроэнергетической отрасли», - сказала Барбара Хендрикс.

Летом прошлого года Правительство ФРГ утвердило «Национальную водородную стратегию», сутью которой является производство водорода путем разделения обычной воды на водород и кислород при помощи возобновляемых источников энергии. В Берлине считают, что водородная энергетика придет на смену традиционным видам полезных ископаемых.

«Укрепление позиций Казахстана как произво дителя возобновляемых источников энергии по всей Центральной Азии является частью интересов Германии», - подчеркнула Барбара Хендрикс.

Член Комитета по продовольствию и сельскому хозяйству Катарина Ландграф от блока ХДС/ХСС, также выступившая на мероприятии, призвала казахста нских коллег начать обмен опытом по темам снижения выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, борьбы с засухой, рекультивации загрязненных промышленностью земель.

Германская сторона дала высокую оценку процессу социально-экономических преобразований в Казахстане, осуществляемых руководством страны, а также отметила важность дальнейшего развития межпарламентских отношений и усиления взаимодействия стран в экономической и гуманитарной сферах.