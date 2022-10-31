Казахстанско-германское межпарламентское сотрудничество обсудили в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилисмены встретились сегодня с депутатами Бундестага ФРГ, которые посетили Парламент в рамках первого визита в Казахстан министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На встрече обсудили вопросы укрепления и развития казахстанско-германского двустороннего и межпарламентского сотрудничества.

В начале встречи депутаты обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией.

Руководитель группы по межпарламентскому сотрудничеству, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Альберт Рау подчеркнул, что за эти годы странам удалось укрепить и расширить многоплановое партнёрство, вывести двусторонние отношения на высокий уровень. Это подтверждается тесным взаимодействием в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

– Казахстан придаёт исключительно важное значение развитию сотрудничества с Германией и считает вашу страну нашим ключевым стратегическим партнёром в Европейском Союзе, – сообщил мажилисмен.

Депутаты немецкого Бундестага, в свою очередь, выразили готовность к обмену опытом и дальнейшей совместной работе.

– Очень важно, что обмен опытом происходит на уровне парламентариев стран. Взаимодействие между нашими парламентами должно быть усилено, это желание не только казахстанской стороны, но и наше, которое и привело нас сюда, – заверил депутат Бундестага ФРГ Андреас Ларем.

Германскую делегацию также представили депутаты Анико Глоговски-Мертен и Робин Вагенер. С казахстанской стороны в обсуждении приняли участие мажилисмены Айгүл Құспан, Александр Милютин, Снежанна Имашева, Ерлік Өмірғали.

В заключение встречи парламентарии отметили, что в поле их зрения будут постоянно находиться вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей Казахстана и Германии.



