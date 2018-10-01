Казахстанско-египетский фармацевтический парк создадут в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют создать казахстанско-египетский фармацевтический парк по производству медицинских препаратов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время осуществляется ряд инвестиционных проектов, главный из которых создание казахстанско-египетского фармацевтического парка в Алматы. Мы совместно с Министерством по инвестициям и развитию, компанией «Казахинвест» прорабатываем этот проект», - сказал Арман Исагалиев.

Дипломат добавил, что сегодня на рынке Казахстана присутствуют египетские фармацевтические изделия, которые пользуются достаточным спросом.

«В настоящее время на казахстанском рынке зарегистрировано более 40 египетских препаратов, поэтому, я думаю , после создания такого фармацевтического парка мы сможем выйти с этими изделиями на другие рынки региона и ЕАЭС», - добавил Арман Исагалиев.

Как уточнил дипломат, стоимость проекта оценивается в 25 млн долларов США.

«В настоящее время египетская фармацевтическая компания MUP ведет поиск партнера. Они готовы вложить большую часть суммы. Они были готовы к реализации этого проекта в 2016 году, но случилась девальвация египетской валюты, которая обесценилась вдвое, что стало причиной необходимости поиска еще одного источника финансирования», - пояснил Арман Исагалиев.