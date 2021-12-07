Казахстанско-британские отношения обсудили в Лондоне

НУР-СУЛТАН-ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Во вторник в гибридном формате состоялась панельная дискуссия «30 лет Независимости: прошлое и будущее Казахстана», организованная Посольством нашей страны в Лондоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия, на котором выступили посол Казахстана в Лондоне Ерлан Идрисов, депутат Мажилиса Зульфия Сулейменова и британский парламентарий Боб Стюарт, состоялся обмен мнениями о достижениях нашей страны за 30 лет независимости и двусторонних отношениях между Казахстаном и Великобританией.

Ерлан Индрисов рассказал зарубежной аудитории о ключевых этапах становления Казахстана и достижениях нашей страны за годы независимости.

Затем Зульфия Сулейменова, которая участвовала в дискуссии онлайн, подробно информировала участников мероприятия о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевом политических реформах.

Председатель Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Боб Стюарт, представляющий британскую Консервативную партию, отметил значительный прогресс нашей страны за три десятилетия.

«За 30 лет страна добилась невероятных достижений, во многом благодаря Первому Президенту Назарбаеву, который очень взвешенно руководил страной, - сказал Боб Стюарт. – На мой взгляд, XXI век будет столетием, в котором Казахстан добьется значительного развития».

Британский парламентарий не мог не вспомнить смелое решение Елбасы о передислокации столицы Казахстана из Алматы в Астану.

По его словам, за прошедшие годы Нур-Султан превратился в один из красивых и современных городов мира, став не только финансовым центром в самом сердце Евразии, но и площадкой по урегулированию конфликтов.

В качестве важнейших шагов Казахстана, оказавших влияние на человечество, британский парламентарий отметил отказ от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала и работу нашей страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Участники конференции не смогли обойти тему казахстанско-британских торговых отношений, которые Лондон в 2019 году оценил в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

По словам Ерлана Идрисова, в следующем году ожидается подписание Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, которое призвано, помимо прочего, регулировать торгово-экономические отношения между странами.

«После подписания нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве мы бы хотели начать переговоры по Соглашению о свободной торговле с Соединенным Королевством.

В то же время, поскольку Казахстан является участником Евразийского экономического союза, переговоры должны будут учитывать эти обстоятельства», - подчеркнул Ерлан Идрисов.

Еще одной хорошей возможностью для британского бизнеса казахстанский высокопоставленный дипломат назвал площадку Международного финансового центра «Астана», нормативно-правовая база которого разработана с использованием лучшего мирового опыта.

Участники мероприятия, присутствовавшие в зале, дали высокую оценку процессу социально-экономических преобразований в нашей стране, осуществляемых руководством страны, отметив важность усиления взаимодействия Казахстана и Великобритании в торговой и гуманитарной сферах.