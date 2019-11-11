Казахстанско-бельгийский круглый стол пройдет в Брюсселе 13 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об официальном визите заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в Бельгию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 ноября в Брюсселе состоится очередной раунд казахстанско-бельгийских политических консультаций. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, от бельгийской стороны в переговорах будет участвовать генеральный директор по двусторонним делам Министерства иностранных дел Бельгии Аник ван Калстер», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве..

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудят современную внутриполитическую ситуацию в Казахстане и Бельгии, перспективы двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества, вопросы региональной безопасности.

«В рамках визита в Брюссель замминистра иностранных дел Казахстана Р. Василенко проведет ряд двусторонних встреч с представителями европейских интеграционных структур», - добавил спикер.

Кроме того, 13 ноября в Брюсселе на площадке медиа-агентства Euractiv состоится круглый стол «Новое руководство Казахстана: какое будет влияние на развитие отношений между РК и ЕС?», в котором также примет участие Р. Василенко.

«В мероприятии в качестве основных спикеров также примут участие представители Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий и мозговых центров. На повестке дня - Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, развитие двустороннего сотрудничества после вступления в силу Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС (соглашение ратифицировано всеми странами ЕС, кроме Италии)», - заключил А. Смадияров.