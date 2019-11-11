Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстанско-бельгийский круглый стол пройдет в Брюсселе 13 ноября

    11 Ноября 2019, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об официальном визите заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в Бельгию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 ноября в Брюсселе состоится очередной раунд казахстанско-бельгийских политических консультаций. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, от бельгийской стороны в переговорах будет участвовать генеральный директор по двусторонним делам Министерства иностранных дел Бельгии Аник ван Калстер», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве..

    По его словам, в ходе переговоров стороны обсудят современную внутриполитическую ситуацию в Казахстане и Бельгии, перспективы двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества, вопросы региональной безопасности.

    «В рамках визита в Брюссель замминистра иностранных дел Казахстана Р. Василенко проведет ряд двусторонних встреч с представителями европейских интеграционных структур», - добавил спикер.

    Кроме того, 13 ноября в Брюсселе на площадке медиа-агентства Euractiv состоится круглый стол «Новое руководство Казахстана: какое будет влияние на развитие отношений между РК и ЕС?», в котором также примет участие Р. Василенко.

    «В мероприятии в качестве основных спикеров также примут участие представители Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий и мозговых центров. На повестке дня - Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, развитие двустороннего сотрудничества после вступления в силу Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС (соглашение ратифицировано всеми странами ЕС, кроме Италии)», - заключил А. Смадияров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду