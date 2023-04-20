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    Казахстанско-австрийский бизнес-форум в Граце: «Байтерек» представил инвестиционные возможности АПК

    20 Апреля 2023, 17:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 апреля в г.Грац, Австрия, состоялся казахстанско-австрийский бизнес-форум, посвященный инвестиционным возможностям Казахстана и укреплению двусторонних экономических связей между Казахстаном и Австрией.

    В ходе форума с докладом о финансовых мерах поддержки сельского хозяйства Казахстана выступил первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов.

    В своем выступлении Н.Айдапкелов отметил, что холдинг «Байтерек», являясь ключевым финансовым оператором Правительства РК, оказывает поддержку приоритетным секторам экономики, в том числе в АПК.

    «На сегодняшний день агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для австрийских инвесторов. Ключевыми факторами, влияющими на привлекательность сектора АПК Казахстана для инвестиций, являются богатые земельные ресурсы, выгодное географическое расположение с возможностью выхода австрийских производителей сельскохозяйственной продукции на быстрорастущие рынки Китая, ЕАЭС и стран Персидского залива», - добавил Н. Айдапкелов.

    Нурболат Айдапкелов также отметил, что следующие направления АПК Казахстана являются особенно привлекательными для финансирования: производство мяса птицы, переработка говядины, производство сахара, сыров и творога, рыбоводство, интенсивные сады по выращиванию яблок, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, репродукторы, теплицы, переработка растениеводства и орошение.

    Кроме того, на форуме представлены инвестиционные проекты Казахстана в области АПК, которые вызвали большой интерес у австрийских инвесторов.

    Также в рамках визита Холдинг «Байтерек» принял участие в 11-м заседании Казахстанской-австрийской межправительственной комиссии по экономическому, аграрному, экологическому, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству.

    В свою очередь, австрийская сторона отметила имеющийся высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Австрией. Ряд крупнейших австрийских компаний успешно ведут свою деятельность на казахстанском рынке в сфере информационно-коммуникационных технологий, легкой промышленности, аграрном секторе.

    Отметим, что Австрия входит в число ведущих торговых партнеров РК и занимает 9-е место среди стран ЕС по объемам двусторонней торговли. Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером для Австрии среди стран СНГ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сельское хозяйство
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