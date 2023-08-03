Казахстанско-афганский торговый дом могут открыть в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане готовы приступить к открытию торгового дома совместно с афганскими производителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы готовы приступить к аналогичному проекту совместно с афганскими производителями и открыть казахстанско-афганский торговый дом в нашей стране, в том числе с оборудованием постоянного действующего выставочного зала афганской продукции», - сообщил председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов во время казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане.

По словам генерального директора «QazTrade» Рустама Асулбека, для открытия торгового дома рассматривается город Алматы.

Раимбек Баталов напомнил об инициативе Правительства РК открыть торговый дома Казахстана в Афганистане в провинции Герат. Выбор месторасположения не случаен, так как провинция является распределительным хабом, соединяя Иран, Пакистан и Туркменистан.

«Следующий шаг, который мы готовы рассмотреть в ближайшем будущем - это открытие совместной торгово-промышленной палаты. Эту практику мы используем с разными странами», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в сохранении торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанском экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. Вместе с тем, планируется экспортировать казахстанские товары в Афганистан на 500 млн долларов.