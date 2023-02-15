Казахстанский врач в Турции: Наша задача - спасти жизни и здоровье людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Число пострадавших от землетрясения в Турции, произошедшего на прошлой неделе, превысило 35 тысяч. Среди отправившихся на помощь спасателей и врачей со всего мира есть и наши соотечественники. Они ведут круглосуточные поисковые работы, оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Один из них - фельдшер столичного филиала Центра медицины катастроф Серикбай Ахметжанов, который один из первых в составе спасательного отряда МЧС отправился на помощь в Турцию, передает МИА «Казинформ».

Серикбай Ахметжанов работает в Центре медицины катастроф с 2013 года. За эти годы он не раз принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Астаны и за ее пределами. В частности, неоднократно выезжал на места пожаров, дорожно-транспортных происшествий, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, оказывая населению необходимую медицинскую помощь.

Ранее он работал в составе бригады «скорой помощи» Министерства здравоохранения.

«В «скорой помощи» было много сложных вызовов, расскажу об одном из них. На одном из вызовов мы должны были спасти женщину, у которой случился анафилактический шок. Запомнилось, как мы своевременно оказали ей помощь, спустив с 11-го этажа на носилках и благополучно доставив в железнодорожную больницу», – вспоминает медик.





Еще одна трагедия, о которой рассказал медик, случилась в 70 километрах от Астаны. Один из пассажиров с черепной травмой впал в кому. Ему быстро оказали первую медицинская помощь и доставили в больницу. Но, от последствий травмы он умер через четыре дня.

Еще был случай, когда в результате резкого ухудшения погодных условий жители Акмолинской области оказались в снежном плену, не могли доехать до больницы, роддома, и запросили помощь. Серикбай Ахметжанов в составе медицинской бригады оказывал помощь нуждающимся в ней, в итоге из села было эвакуировано 117 больных и 3 беременных женщин.

В настоящее время Серикбай Ахметжанов оказывает медицинскую помощь жителям турецкого города Газиантеп, пострадавшим от землетрясения. Родители, супруга, дети и родственники ждут его возвращения домой.

«Мы прилетели в Газиантеп в 17:08 часов по времени Анкары 8 февраля 2023 года. Встретивший нас представитель Посольства Казахстана в Турции разместил нас, а на следующий день повез на место происшествия. Здесь наша главная работа – следить за здоровьем спасателей, оказывать при необходимости срочную медицинскую помощь, также оказывать помощь местному населению, размещать их в местах обогрева. Местные жители, в основном, обращаются по поводу повышенного давления, стресса, ожогов, переохлаждения, респираторных заболеваний», – рассказал фельдшер.

Отметим, по последним данным, казахстанские спасатели спасли из под развалин 7 человек, извлекли 88 тел погибших людей.

Врачи Центра медицины катастроф МЧС РК круглосуточно оказывают медицинскую помощь пострадавшим. До настоящего времени оказана помощь 140 местным жителям, в том числе 17 детям. Среди них преобладают люди с острой реакцией на стресс, переохлаждением, заболеваниями дыхательных путей и различными травмами.

Фото: МЧС РК

