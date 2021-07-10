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    Казахстанский военнослужащий стал лучшим молодым ученым СНГ

    10 Июля 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась научная международная конференция и презентация третьего номера международной книжной коллекции ученых Содружества Независимых Государств «Лучший молодой ученый – 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Дипломом первой степени и медалью «Лучший молодой ученый СНГ – 2021» награжден офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны Казахстана капитан Даурен Касенов.

    Его конкурсная работа связана с решением проблемы обледенения беспилотных летательных аппаратов в условиях резко континентального климата Казахстана.

    Капитан Даурен Касенов является автором более 30 научных статей, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, соавтором трех книжных изданий, владельцем четырех свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского права и одного патента на полезную модель.

    В текущем году в составе научно-исследовательской группы Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы он участвовал в прикладных научных исследованиях по созданию отечественного беспилотного летательного аппарата «Шағала».

    В своей деятельности военнослужащий руководствуется девизом: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Это слова основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, предвидевшего запуск ракет, искусственных спутников, орбитальных станций и выход человека в открытый космос задолго до того, как это стало реальностью.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СНГ Наука Минобороны РК
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