Казахстанский военнослужащий стал чемпионом Азии по гиревому спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Вооруженных Сил Казахстана майор Адильхан Нургазин завоевал титул чемпиона Азии по гиревому спорту в весовой категории свыше 85 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Чемпионат проходил в Ташкенте. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины, Южной Кореи и Японии.

Упражнения соревнований включали толчок и рывок двух гирь по 24 кг. Адильхан Нургазин толкнул гири 141 раз и выполнил рывок 205 раз. Лучший результат обеспечил казахстанцу победу над хозяевами соревнований в финале.

Как рассказывает сам военнослужащий, любовь к спорту ему привили еще в училище, где он увлекся борьбой и для улучшения физической формы начал заниматься с гирями. В копилке офицера – многочисленные награды по гиревому спорту и армрестлингу. Военнослужащий неоднократно становился чемпионом Вооруженных Сил по гиревому спорту, четыре раза представлял Казахстан на чемпионате СНГ.