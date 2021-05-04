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    Казахстанский военнослужащий стал чемпионом Азии по гиревому спорту

    4 Мая 2021, 22:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Вооруженных Сил Казахстана майор Адильхан Нургазин завоевал титул чемпиона Азии по гиревому спорту в весовой категории свыше 85 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Чемпионат проходил в Ташкенте. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины, Южной Кореи и Японии.

    Упражнения соревнований включали толчок и рывок двух гирь по 24 кг. Адильхан Нургазин толкнул гири 141 раз и выполнил рывок 205 раз. Лучший результат обеспечил казахстанцу победу над хозяевами соревнований в финале.

    Как рассказывает сам военнослужащий, любовь к спорту ему привили еще в училище, где он увлекся борьбой и для улучшения физической формы начал заниматься с гирями. В копилке офицера – многочисленные награды по гиревому спорту и армрестлингу. Военнослужащий неоднократно становился чемпионом Вооруженных Сил по гиревому спорту, четыре раза представлял Казахстан на чемпионате СНГ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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