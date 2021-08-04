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    Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020

    4 Августа 2021, 13:52

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велотрековик Сергей Пономарев выступил в квалификации спринта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Право выступить в 1/32 финала получали лучшие 24 спортсмена. Пономарев по итогам заезда не попал в число участников, получивших шанс продолжить борьбу за медали.

    Напомним, четвертую бронзовую награду Олимпиады-2020 завоевал для Казахстана боксер Камшыбек Кункабаев. Ранее бронзовыми призерами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика).

    Фото: cycling.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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