Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велотрековик Сергей Пономарев выступил в квалификации спринта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на Sports.kz.

Право выступить в 1/32 финала получали лучшие 24 спортсмена. Пономарев по итогам заезда не попал в число участников, получивших шанс продолжить борьбу за медали.

Напомним, четвертую бронзовую награду Олимпиады-2020 завоевал для Казахстана боксер Камшыбек Кункабаев. Ранее бронзовыми призерами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика).

Фото: cycling.kz