Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский велоспринтер из-за падения не смог завершить гонку на Олимпиаде

    7 Августа 2021, 15:39

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по велоспорту на треке. Казахстанский спринтер Сергей Пономарев не смог финишировать в предварительных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступая в своем заезде, Пономарев не смог завершить гонку из-за падения.

    Согласно правилам соревнований, гонщики должны были преодолеть на треке шесть кругов.

    Напрямую в четвертьфинал прошли двое участников заезда, которые финишировали первые.

    По итогам дополнительного заезда, Пономарев финишировал третьим. Этот результат не дал ему пробиться в четвертьфинал турнира.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии