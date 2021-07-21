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    Казахстанский велогонщик рассказал о подготовке к Олимпиаде

    21 Июля 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команду Казахстана по велоспорту на треке на главном старте этого лета представят Артем Захаров, который будет участвовать в омниуме, и Сергей Пономарев, который выступит в спринте и кейрине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Артем Захаров стартует на Олимпиаде 5 августа. Омниум состоит из четырех видов программы, с перерывами около 45 минут между каждым видом.

    «На данный момент я нахожусь на высокогорном сборе в Турции, прохожу завершающую стадию подготовки к выступлению на Олимпийских играх. Здесь я буду до 22 июля, затем лечу в Нур-­Султан и уже дальше, 1 августа, вылетаю в Токио. Для меня это уже вторая Олимпиада. Ожидания, как всегда, самые оптимистичные и позитивные! Конечно, хочется показать максимально хороший результат, защитить честь страны на мировой спортивной арене. Физическая готовность также отличная. Остаётся только настроиться на самое лучшее и выступить достойно», – рассказал Артем Захаров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Япония
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