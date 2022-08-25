Казахстанский велогонщик пробился в топ-10 этапа «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся пятый этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», протяженностью 187, 2 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал испанец Энрик Мас из команды «Movistar». Вторым стал южноафриканец Дэрил Импи из «Israel-Premier Tech». Третий результат у британца Фреда Райта из «Bahrain-Victorious».

Казахстанский гонщик «Астаны» Вадим Пронский финишировал восьмым.









Фото: sports.kz