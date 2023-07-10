Казахстанский велогонщик Луценко стал седьмым на этапе «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился девятый этап веломногодневки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его победителем стал канадский гонщик Майкл Вудс из команды Israel-Premier Tech. Второе место занял француз Пьер Латур (TotalEnergies). Третьим стал словенец Матей Мохорич (Bahrain Victorious). Лучший у «Астаны» — казахстанец Алексей Луценко, он занял седьмое место.

«Тур де Франс». Девятый этап Сен-Леонар-де-Нобла — Дом. 182.4 км.

1. Майкл Вудс (Канада, Israel-Premier Tech) — 04:19:41 2. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) — +0:28 3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious) — +0:35

7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:39 10. Давид де ла Крус (Испания, «Астана») — +2:34 29. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +11:24 120. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +28:17 155. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +29:54 162. Кес Бол (Нидерланды, «Астана») — +32:53

Общий зачет: 1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) — 38:37:46 2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — +0:17 3. Джей Хиндли (Австралия, BORA-hansgrohe) — +2:40

26. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +28:00 37. Давид де ла Крус (Испания, «Астана») — +41:30 53. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:00:57 164. Кес Бол (Нидерланды, «Астана») — +2:14:58 168. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +2:17:36 169. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:28:00.