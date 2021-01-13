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    Казахстанский ученый вошел в состав COMSTECH-SAC

    13 Января 2021, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНУ им. аль-Фараби, академик Галым Мутанов вошел в состав международного консультативного совета (COMSTECH-SAC) при Организации Исламского Сотрудничества (ОIC), объединяющей страны исламского мира, передает МИА «Казинформ».

    Постоянный комитет ОIC по научно-техническому сотрудничеству (COMSTECH) создан в 1981 году. Его деятельность направлена на выполнение принятых ОIC резолюций, укрепление сотрудничества между государствами-членами в области науки и технологий, а также выработку программ и предложений способных улучшить научно-технический потенциал стран, входящих в эту организацию.

    COMSTECH-SAC – это новый институциональный механизм, который призван стать площадкой для обмена опытом, наращивания потенциала, разработки передовых подходов и прикладных рекомендаций в области развития науки, технологий и инноваций (НТИ). Научно-консультативный совет призван помочь решению проблем стоящих сегодня перед государствами-членами ОIC в развитии НТИ. В его состав вошли выдающиеся ученые и практики с мировым именем. Генеральный координатор COMSTECH Икбал Чаудхари отметил, что огромный опыт и знания ученого Галыма Мутанова будут полезны и востребованы в деятельности научно-консультативного совета, а также выразил надежду на тесное и плодотворное сотрудничество.


    Казахстан принимает активное участие в деятельности ОIC и включение представителя страны в состав COMSTECH-SAC является признанием его лидирующих позиций в исламском мире в сфере науки и образования. Следует отметить, что КазНУ им. аль-Фараби укрепляет и расширяет сотрудничество с партнёрами ОIC, ICESCO, COMSTECH. Ведущий казахстанский вуз является со-организатором ряда крупных международных мероприятий проведенных совместно с Организацией Исламского Сотрудничества, в том числе первого брейнсторминга «Диалоговая платформы ОИС-15», который состоялся в Алматы в прошлом году.

    Автор:

    Алматы Наука
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