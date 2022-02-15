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    Казахстанский ученый разработал уникальный гидрогель, ускоряющий восстановление сложных переломов

    15 Февраля 2022, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию восстановления сложных переломов путем применения стволовых клеток. Он изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и повреждённых коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткань восстанавливаются в течение трех-шести месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования науки РК.

    «Восстановление массивных костных дефектов остается одной из сложных и до конца не решённых вопросов в травматологии и ортопедии. Для лечения обычно используются различные методы остеопластики с использованием костных заменителей. Но эта операция не всегда приводит к полному восстановлению. Мы разработали технологию, которая способствует регенерации массивных костных дефектов. Стволовые клетки и природные биополимеры ускоряют процесс восстановления поврежденной костной или хрящевой ткани», – рассказал автор разработки, заведующий лабораторией стволовых клеток Национального центра биотехнологии, профессор Вячеслав Огай.

    По словам ученого, гидрогели используются в качестве каркаса в инженерии костной ткани. По структуре они схожи с основой соединительной ткани, поэтому наиболее подходят для трансплантации клеток среди всех биоматериалов.

    Сейчас планируется проведение первых операций посредством гидрогеля на основе стволовых клеток. Ожидается, что уникальная технология восстановления сложных переломов и поврежденных суставов существенно повысит уровень оказываемых медицинских услуг в травматологии и ортопедии. Препарат будут использовать в специализированных больницах и научных медицинских центрах.

    Данная технология проходит в настоящее время клинические испытания на базе Национального НИИ травматологии и ортопедии имени Н. Батпенова. Научная программа финансируется Министерством образования и науки в рамках программно-целевого финансирования науки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука Здравоохранение МОН
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