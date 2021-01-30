Казахстанский ученый изобрел экспресс-тест для выявления коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественный ученый PhD выпускник программы «Болашак» Болат Султанкулов изобрел экспресс-тест для быстрого выявления коронавируса. Тест уже успешно прошел лабораторные испытания, теперь будут проводиться клинические испытания. В этой связи наш соотечественник рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как ему удалось изобрести экспресс-тест, и сколько времени ушло на это.

«В период распространения пандемии коронавируса, когда люди начали умирать, мне пришла в голову идея создания инструмента по выявлению этой болезни. От того, что результаты ПЦР-тестирования приходилось ждать долго, ситуация начала ухудшаться. Я понял: нужно что-то предпринять. Для создания экспресс-теста по выявлению коронавирусной инфекции у меня ушло 6 месяцев. Я изобрел его полностью сам, опираясь на советы отраслевых ученых. Я знал о так называемой технологии нанотела. Мне необходимо было ее найти. Я начал писать ученым из Израиля, США, Ирана, Швейцарии. То есть всем тем, кто занимается нанотелами. И швейцарские ученые откликнулись и передали мне нанотела против белка коронавируса. Используя их, я изобрел экспресс-тест систему по определению коронавируса», - рассказал ученый.

Работа проводилась в Национальном центре биотехнологии. Ученые указанного центра консультировали Болата Султанкулова.

«Тест производим в лабораторных условиях. Главные компоненты теста – нанотела, которые мы производим в бактериях. Остальную конструкцию непосредственно делаем из первичных реагентов. Что касается цены, она будет намного ниже, чем ПЦР-тест и тест на антитела. Точную цену озвучить не смогу, потому что сейчас все обсчитывается», - пояснил он.

Финансовую помощь ученому оказал Фонд социального развития Назарбаев университета, выделив малый грант, который он использовал для покупки реагентов. «Сейчас нам необходимо пройти экспертизу и валидацию, чтобы тест вышел на рынок», - отметил ученый.

В завершение беседы Болат Султанкулов рассказал об эффективности разработанного теста.

«Мы не проводили эксперименты на клинических образцах. В скором времени будем это делать. В этом нам нужна поддержка Министерства здравоохранения РК. Тест безопасен для представителей всех возрастных групп. Используется слюна человека. Тест хорошо работает в лабораторных условиях, но, как я сказал ранее, нам нужно пройти экспертизу и валидацию на клинических образцах. Мы предполагаем, что тест будет эффективен в первые семь дней после появления симптомов, когда концентрация вируса наивысшая. Мы не знаем, как поведет себя тест для бессимптомных. Это покажут дальнейшие исследования. В лабораторных условиях он точно определяет результаты – 9 нанограмм белка вируса. Это достаточно хорошая чувствительность. Себестоимость теста очень дешевая и его можно производить в больших объемах. Для этого не нужна сложная инфраструктура. Для такого рода тестов нужны небольшие инвестиции. Сейчас эти вопросы обсуждаются», - заключил Болат Султанкулов.



