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    Казахстанский тяжеловес нокаутировал литовца на турнире в Стамбуле

    17 Марта 2021, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) продолжается международный турнир по боксу «Босфор», на котором выступил казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай, сообщает Sports.kz.

    Его соперником по первому бою в весовой категории до 91 килограмма был боксер из Литвы Арас Дуденас. В третьем раунде Тогамбай поймал своего оппонента парой четких ударов — литовец оказался на настиле. По всей видимости, падая после удара Тогамбая, Дуденас подвернул ногу и не смог продолжить бой. Казахстанцу была присуждена победа нокаутом.

    Таким образом, Сагындык Тогамбай с досрочной победы начал свой турнирный путь. Добавим, что он является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Турция
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