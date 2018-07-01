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Казахстанский тяжеловес Балоев завоевал пояс NABF

29 Июля 2018 13:42 239
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Казахстанский тяжеловес Балоев завоевал пояс NABF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Балоев (5-0, 4 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

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Его соперником по восьмираундовому бою в первом тяжелом весе был американский боксер Ричард Уркисо (3-4-2, 1 КО). Поединок состоялся в развлекательном комплексе Austin Sports Center в Остине (штат Техас, США) и завершился победой Балоева, которая позволила ему выиграть вакантный «юниорский» пояс NABF в своем дивизионе. Для Али это шестая победа в профессионалах, а его соперник потерпел пятое поражение.

Свой предыдущий бой Балоев провел всего три недели назад - 7 июля в Астане он нокаутировал уже в первом раунде азербайджанца Казима Умудова (2-1, 1 КО).

 

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Ключевые слова: Спорт,
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