Казахстанский туристический потенциал презентован в рамках роуд-шоу в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД.КАЗИНФОРМ – Туристический потенциал Казахстана, презентованный в формате роуд-шоу по трем провинциям Королевства Саудовской Аравии, привлек внимание саудовских бизнесменов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в КСА.

Мероприятие, прошедшее с 29 по 31 марта, состоялось в саудовских городах Даммам, Эр-Рияд и Джидда. Провинции, в которых расположены эти города, являются тремя самыми крупными регионами Королевства, где проживают более 23 миллионов человек или около 65% от всего населения КСА.

Роуд-шоу организован посольством Казахстана в Саудовской Аравии и управлением туризма города Алматы «Visit Almaty» при поддержке АО «НК «Kazakh Tourism».

В нем приняли участие посол РК в КСА Берик Арын, председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, генеральный консул РК в Джидде Т.Шалданбай, заместитель директора «Visit Almaty» Аслан Конурканов, а также руководители и представители казахстанских туристских и авиационных компаний.

С саудовской стороны в роуд-шоу поучаствовали председатель ТПП Восточной провинции Бадерм аль-Резиз, вице-председатель ТПП Эр-Рияда – руководитель комитета туризма федерации ТПП Саудовской Аравии Наиф аль-Раджхи, генеральный секретарь ТПП г.Джидда Рамиз аль-Галеб, члены торговых палат Эр-Рияда, Джидды и Восточной провинции, а также более ста руководителей и представителей саудовских туроператоров и авиакомпаний.

Посол Б.Арын обратил внимание на исторические связи между Казахстаном и Саудовской Аравией, установленные еще в эпоху древнего Шелкового пути, который соединял Центральную Азию с Персидским заливом и играл важную роль в развитии экономического, культурного, политического и духовного взаимодействия между Востоком и Западом.

Отмена визовых требований для граждан Саудовской Аравии, запуск казахстанскими авиалиниями прямых авиаперелетов между странами, предоставление режима «открытого неба» в аэропортах Казахстана. Об этих и других мерах казахстанского Правительства рассказал казахстанский дипломат, призывая участников мероприятия восстановить тесное сотрудничество путем проведения совместной кампании по продвижению Казахстана и Саудовской Аравии как новых туристских направлений для граждан обеих государств.

Как ожидается, эти шаги создадут благоприятную почву не только для увеличения турпотока, но и для наращивания торгово-экономического сотрудничества, обмена визитами, привлечения взаимных инвестиций, расширения политического диалога между государствами.

Казахстанские компании, в свою очередь, презентовали собственные туристические возможности. До зарубежных партнеров было доведено, что сегодня Казахстан может предложить практически все виды туристических услуг – от познавательно-развлекательных туров до рекреационного, делового и экотуризма.

Параллельно с этим присутствующим были продемонстрированы видеоролики с природными пейзажами и достопримечательностями Алматы и других достопримечательностей Казахстана, а также организована концертная программа казахской фольклорной музыки и гастрономическая дегустация блюд национальной кухни казахского народа.

Отечественные авиаперевозчики сообщили о действующих прямых рейсах между Казахстаном и Саудовской Аравией, и планах по запуску маршрутов по новым направлениям, в том числе в столицу Королевства – город Эр-Рияд.

В рамках роуд-шоу удалось поговорить и бизнесу. На специально организованных для этого B2B площадках состоялись практические встречи местных предпринимателей с казахстанскими туроператорами и авиакомпаниями. По итогам переговоров казахстанские туркомпании подписали с саудовскими коллегами соглашения о сотрудничестве.

В целом, саудовская сторона высоко оценила проведенные мероприятия. По их словам, они смогли получить необходимую информацию о Казахстане и его туристских возможностях. В этой связи саудовские туркомпании выразили готовность установить партнерские отношения с казахстанскими туроператорами, в том числе путем заключения контрактов, проведения рекламной туристской кампании Казахстана на территории Саудовской Аравии, продажи авиабилетов казахстанских авиалиний.

Выездной туристский потенциал подданых королевства является самым высоким среди арабских стран. Например, до начала пандемии за границу выезжало до 9 млн саудовских туристов в год, а ежегодные расходы саудовцев на отдых за рубежом оцениваются в более чем 20 млрд долларов США.

Фото:gov.kz