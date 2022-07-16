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    Казахстанский тренер погиб в Кыргызстане

    16 Июля 2022, 19:33

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Тренер по легкой атлетике из Казахстана был насмерть сбит на Иссык-Куле в районе села Булан-Соготу, сообщает УВД Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 16 июля между селами Булан-Соготу и Бостери. Водитель автомобиля «Лексус-330» допустил боковое столкновение с автомашиной «Ниссан-Микра», после чего сбил казахстанского велосипедиста, ехавшего по обочине. В результате аварии гражданин Казахстана, 1964 г.р. Джузгенбаев Мурат от полученных травм скончался на месте происшествия.

    Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района. Все собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки. Назначены соответствующие экспертизы и медицинское освидетельствование водителей на предмет употребления спиртных напитков.

    Джузгенбаев Мурат являлся старшим тренером по легкой атлетике Алматинской области.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    ДТП Происшествия Кыргызстан
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