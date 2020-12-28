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    Казахстанский трансплантолог успешно пересадил печень малышу в Беларуси

    28 Декабря 2020, 22:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Врач-хирург, трансплантолог Рахимжан Умбетжанов успешно провел операцию по пересадке печени 5-месячному ребенку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    31-летний врач работает в отделении гипатобилярной хирургии и трансплантологии городской клинической больницы №1 города Шымкент. Врач-хирург первой категории, трансплантолог,

    учился в медицинском университете имени Асфендиярова в городе Алматы. Позже продолжил учебу в Беларуси, в городе Минске, по специальности «клиническая ординатура по трансплантологии».

    За три года работы в городе Шымкент принял участие в 173 операциях по трансплантации. Среди них 150 операций по пересадке почек и 23 по пересадке печени. Специалист не остановился на достигнутом и поехал в Минск в рамках государственной программы повышения квалификации. Там сделал пересадку печени 5-месячному ребенку, операция прошла успешно.

    Рахимжан Умбетжанов отмечает, что у своих белорусских коллег он научился гепатобилиарному методу по подготовке органа к трансплантации. В будущем он мечтает, улучшив свой опыт, вывести медицину нашей страны на мировой уровень.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Беларусь Видео Шымкент
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