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    Казахстанский теннисист Жукаев вышел в финал турнира в США

    18 Июля 2023, 02:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев сыграл полуфинальный матч на травяном турнире одиночного разряда в Ньюпорте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с французским спортсменом Джейми Флойд Анхелем и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:4. Встреча продлилась два часа и 24 минуты.

    За время игры Бейбит исполнил восемь подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Кроме того, Жукаев выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Казахстанский теннисист на данный момент занимает 242-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Флойд Анхель располагается на 495-й позиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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