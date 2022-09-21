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    Казахстанский теннисист за день выиграл два матча на турнире в Браге

    21 Сентября 2022, 23:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал на турнире парного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в паре с испанским теннисистом Карлосом Табернером Скатов встретился с австралийским дуэтом Акира Сантильян — Брэндон Уокин одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Матч продлился один час и 14 минут.

    Во время игры казахстанец и испанец не исполнили ни одной подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли восемь очков и три гейма подряд.

    Ранее сегодня казахстанский теннисист выиграл матч одиночного разряда против француза Мануэля Гинара в двух сетах.


    Фото: sports.kz

    Спорт Теннис Португалия
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