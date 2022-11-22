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    Казахстанский теннисист вышел во второй круг турнира в Японии

    22 Ноября 2022, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (315 АТР) в первом круге турнира серии «Челленджер» в японском городе Йоккаити в двух сетах переиграл японца Юту Шимицу (403 АТР) со счетом 6:1, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За час игрового времени, Жукаев подал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейка.

    Во втором раунде турнира казахстанцу предстоит сразиться с Юсуке Ватануки (173 АТР).

    «Это мой третий «Челленджер» в Японии. В Матцуяме я проиграл в квалификации, а в Кобе я дошел до второго круга, где в равном мачте уступил австралийцу. Здесь в Йоккаити хочу показать весь свой максимум и пройти как можно дальше по турнирной сетке. Верю, что все получится», — сказал после игры Жукаев.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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