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    22:40, 23 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел во второй круг Челленджера в Таиланде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец успешно стартовал на проходящем в Нонтабури (Таиланд) турнире из серии ATP Challenger Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерацию тенниса Казахстана.

    В первом раунде Денис победил представителя китайского Тайбэя Сюй Юя. Евсеев, сделав брейк в третьем гейме, повел 2:1. После этого Сюй отказался от дальнейшей борьбы по медицинским причинам.

    Во втором круге Денису Евсееву предстоит сыграть с победителем противостояния между таиландцем Касидитом Самреем и французом Кирианом Жаке.

    Здесь же в Таиланде другой казахстанец Бейбит Жукаев в первом круге уступил австралийцу Омару Ясике – 6:4, 3:6, 3:6.



    Фото: ktf.kz





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