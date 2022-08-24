22:40, 23 Август 2022 | GMT +6
Казахстанский теннисист вышел во второй круг Челленджера в Таиланде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец успешно стартовал на проходящем в Нонтабури (Таиланд) турнире из серии ATP Challenger Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерацию тенниса Казахстана.
В первом раунде Денис победил представителя китайского Тайбэя Сюй Юя. Евсеев, сделав брейк в третьем гейме, повел 2:1. После этого Сюй отказался от дальнейшей борьбы по медицинским причинам.
Во втором круге Денису Евсееву предстоит сыграть с победителем противостояния между таиландцем Касидитом Самреем и французом Кирианом Жаке.
Здесь же в Таиланде другой казахстанец Бейбит Жукаев в первом круге уступил австралийцу Омару Ясике – 6:4, 3:6, 3:6.
Фото: ktf.kz